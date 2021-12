Depoimentos de 15 vítimas tramam empresário pedófilo António Olmos

São 15 os jovens que aceitaram recordar o que passaram às mãos do negociante de arte António Olmos, hoje com 75 anos. Os depoimentos prestados à Polícia Judiciária (PJ) durante a investigação que conduziu à detenção do empresário, em outubro de 2020, foram agora decisivos para que o Ministério Público de Cascais acusasse o mesmo pelos crimes de atos sexuais com adolescentes e pornografia de menores.