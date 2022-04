Depois de Biden, Trump: Ex-presidente norte-americano diz que há um genocídio em curso na Ucrânia

esta quarta-feira à noite. Trump criticava o atual presidente norte-americano, Joe Biden, sobre a inflação recorde no país quando o assunto resvalou para a guerra. "E agora acrescentem a isso [à inflação] o que está a acontecer na Ucrânia. Isto é um genocídio".

O comentário do empresário surge depois de Joe Biden ter acusado o presidente russo, Vladimir Putin, de genocídio."Está a ficar cada vez mais claro que Putin está apenas a tentar acabar com a ideia de ser ucraniano", disse Biden, e acrescentou: "As evidências estão a acumular-se."