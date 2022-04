Depósitos milionários na conta do ex-presidente da Câmara do Fundão sob investigação

Ex-autarca e antigo deputado do PSD vai ser julgado num processo que envolve obras.

O Ministério Público (MP) terá avançado com uma liquidação ao património de Manuel Frexes, antigo deputado do PSD e ex-presidente da Câmara do Fundão. Na base da decisão estarão vários depósitos em numerário suspeitos nas contas do ex-autarca, registados entre 2015 e 2019, que totalizam 4,7 milhões de euros.