Depressão Evelyn chega a Portugal continental com chuva e vento este domingo

"Os períodos de chuva nas regiões do litoral oeste vão estender-se progressivamente para o interior do país", diz o IPMA.

A depressão Evelyn, vai sentir-se esta sexta-feira a cerca de 240 km a noroeste do Corvo, nos Açores, avançou o IPMA em comunicado e, a partir de domingo, em Portugal Continental.

Este domingo "os períodos de chuva nas regiões do litoral oeste vão estender-se progressivamente para o interior do país", lê-se na nota.





Na próxima segunda-feira, "com valores acumulados na ordem dos 60 mm em 24h no Minho e Douro Litoral", vento vai chegar até 45 km/h nas terras altas.

Nos Açores vai começar mais cedo com a previsão que a depressão Evelyn "provoque um aumento significativo da intensidade do vento, com rajadas na ordem dos 120 km/h no Grupo Ocidental, 110 km/h no Grupo Central e até 100 km/h", lê-se na nota.

De acordo com o IPMA, vai provocar também "um aumento da agitação marítima com ondas de 6 a 7 metros de altura significativa em todos os Grupos".

Associada a esta situação meteorológica, o instituto prevê a ocorrência de precipitação por vezes Forte, podendo ser acompanhada de trovoada.