Deputado inglês David Amess morre após ser esfaqueado numa reunião com eleitores

O deputado conservador britânico, David Amess, esfaqueado esta sexta-feira, morreu, anunciou fonte policial, citada pela Sky News.O ataque ocorreu no Essex, no sul de Inglaterra, durante um encontro do deputado com eleitores, numa igreja. Um homem terá invadido a sala onde decorria o encontro e esfaqueou várias vezes Amess.

As autoridades confirmaram posteriormente que o autor do ataque já foi detido.A unidade de contraterrorismo do Reino Unido está a investigar a morte de David Amess, e acabou por declarar a morte como um "incidente terrorista".A Polícia Metropolitana afirmou que existe uma "potencial motivação ligada a extremismo islâmico".