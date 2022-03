Dérbi de nervos acaba com vitória do Porto sobre o Boavista

Fábio Vieira marcou o único golo do jogo.

O Porto venceu o Boavista mas a tarefa foi tudo menos fácil. Fábio Vieira fez, aos 32 minutos, o único golo da partida.Até ao apito final, a equipa da casa não entregou a vitória aos azuis e brancos, com várias oportunidades de golo que não foram concretizadas.Com esta vitória, os dragões continuam com mais seis pontos que o Sporting, 2º classificado do campeonato nacional.