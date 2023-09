Derrocada alarmou banhistas na Madeira

Autoridade tentam perceber os riscos do local.

Uma derrocada alarmou vários banhistas numa praia na zona da Ponta do Sol, na Madeira, ao início da tarde deste sábado.O alerta para a ocorrência foi dado cerca das 12h00 para uma derrocada de rochas numa zona de escarpas.Não há feridos a registar. As autoridades tentam perceber os riscos do local.