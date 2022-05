Derrocada de varanda e beirado de prédio danifica vários carros em Benavente

Edifício foi evacuado até ser feita uma análise às condições de segurança e habitabilidade.

A queda do beirado e de uma varanda de um edifíco de dois andares, na rua António Gonçalo Sousa Dias, paralela à EN118, em Benavente (distrito de Santarém), causou na manhã desta terça-feira danos no prédio e em viaturas que estavam estacionadas. Apesar do aparato, não se registaram feridos, apesar de alguns moradores terem sido assistidos a crises de ansiedade.

O alerta foi pelas 06h30. No piso térreo do edifício funciona uma padaria e pastelaria, mas ninguém foi atingido.

Os bombeiros de Benavente foram ao local, ajudando a remover os escombros, e o edifício foi evacuado até ser feita uma análise às condições de segurança e habitabilidade. Neste momento permanecem no local o Serviço Municipal de Proteção Civil e a GNR.

Os prédios estão paralelos à EN118, onde diariamente passam centenas de camiões, sendo que as vibrações causadas pelos veículos podem ter tido influência no incidente, adiantou ao CM uma fonte local.