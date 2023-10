Desacatos entre agente da PSP e vizinhos acaba em tiroteio no Cadaval

Vítimas foram hospitalizadas. A Polícia Judiciária foi chamada ao local.

Desacatos entre um agente da PSP e vizinhos acabou em tiroteio na tarde desta sexta-feira, na rua da Madalena, em Paínho, no Cadaval. Segundo o Comando Geral da GNR, quatro homens ficaram feridos e foram transportados para o hospital das Caldas da Rainha.Duas das vítimas, pai e filho, foram hospitalizados com ferimentos de bala. Um terceiro homem sofreu ferimentos de enxada. O agente da PSP foi hospitalizado com ferimentos ligeiros.O alerta foi dado às 18h17.No local estiveram operacionais da GNR do Cadaval e das corporações de bombeiros do Cadaval e de Bombarral. A arma de fogo foi apreendida.A Polícia Judiciária foi chamada ao local e ficou a cargo da investigação.