Desaparecidos durante incêndio na ala psiquiátrica do hospital de Penafiel já foram localizados

Chamas fizeram quatro feridos.

Um incêndio deflagrou na manhã desta terça-feira na ala de psiquiatria do hospital Padre Américo, em Penafiel. Segundo apurou o CM há quatro feridos a receber assistência médica. As cinco pessoas que se encontravam inicialmente desaparecidas já foram localizadas.



Entre os quatro feridos, estão dois funcionários e um utente.

O alerta foi dado pelas 8h02. No combate às chamas estiveram vários operacionais, entre eles os Bombeiros Voluntários de Penafiel, GNR e INEM. O incêndio já se encontra extinto.



A Polícia Judiciária está a investigar causa do incêndio, mas as autoridades suspeitam que tenha sido um utente internado na ala psiquiátrica.



Os utentes internados na ala de psiquiatria vão, ainda, ser transferidos para outra unidade hospitalar.