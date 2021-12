Descartáveis, KN95 ou N95. Saiba quais as máscaras mais eficazes contra a variante Ómicron

Máscaras de tecido não protegem contra a Covid-19, alertam especialistas.

Com a variante Ómicron da Covid-19, altamente contagiosa, a espalhar-se por todo o mundo, é mais importante do que nunca usar todos os meios de proteção ao nosso alcance para evitar o contágio - a começar pelo uso de máscara.

Nem todas as máscaras são eficazes contra esta nova variante, principalmente as máscaras de tecido ou de pano.





"As máscaras de tecido são pouco mais do que decorações faciais. Não há lugar para elas contra a variante Ómicron", disse a analista médica da CNN, Dra. Leana Wen. Máscara cirúrgica descartável

De acordo com a especialista, é necessário usar "pelo menos uma máscara cirúrgica de três camadas", também conhecida como máscara descartável, que pode ser encontrada na maioria das farmácias e em alguns supermercados.

Estas máscaras são cerca de 5% a 10% menos eficazes do que as máscaras N95.



Máscara KN95

Para lugares onde exista uma grande aglomeração de pessoas, o ideal é usar uma máscara KN95 ou N95. Estas máscaras são um pouco mais caras, mas também mais eficazes devido ao melhor ajuste e por serem feitas de certos materiais - como fibras de polipropileno - que ajem tanto como barreiras mecânicas quanto eletrostáticas, evitando que partículas minúsculas entrem em no nariz ou boca.



Máscara N95

Durante os primeiros meses da pandemia, os especialistas em saúde desencorajaram o público em geral a comprar máscaras N95, devido à escassez de equipamentos de proteção individual dos profissionais de saúde. Mas atualmente o problema já não se coloca.

Este tipo de máscaras consegue filtrar gotas grandes e aerossóis menores ou partículas potencialmente carregadas com vírus transportados pelo ar se houver pessoas infectadas por perto.

A máscara N95 consegue filtrar até 95% das partículas do ar, de acordo com o Centro de Controlo e Prevenção de Doenças.