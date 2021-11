Descoberta insólita de duas ossadas humanas em habitação em Alcácer do Sal

Ossadas podem estar relacionadas com a atividade do anterior proprietário da casa, que era médico.

Uma descoberta insólita aconteceu na passada terça-feira numa casa que estava fechada há mais de uma década na zona ribeirinha em Alcácer do Sal. Duas ossadas humanas foram encontradas, uma estava depositada no interior de um poço e outra num tanque ambas no quintal da habitação.

A GNR foi chamada ao local e activou a Polícia Judiciária de Setúbal que está a investigar, sabe o Correio da Manhã que não há indício de crime, e as ossadas podem estar relacionadas com a actividade do anterior proprietário da casa, que era médico e poderia ter as ossadas como material de estudo.