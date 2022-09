Descobertos dois corpos desmembrados em apenas dois dias em Meurthe-et-Moselle, em França

Meurthe-et-Moselle, em França,

com apenas alguns dias de intervalo e a cerca de cinquenta quilómetros um do outro. No início suspeitava-se que os casos estivessem relacionados, mas as autoridades já excluíram essa possibilidade.Segundo a AFP, o corpo da mulher descoberto a 19 de setembro, em Mont-Saint-Martin, perto de um edifício abandonado. Já o cadáver decapitado foi descoberto na floresta de Moyeuvre-Grande, em Moselle, ambos em Meurthe-et-Moselle.

"A morte do homem data de junho e o seu corpo, reduzido a um esqueleto, foi obviamente alterado por animais selvagens", o que explica a "ausência de cabeça", revela o procurador de Nancy, François Pérain, que acrescenta que os resultados da autópsia ao corpo da mulher, que tinha entre 20 e 35 anos, não revelaram quaisquer vestígios de ferimentos de bala ou violência sexual. Terá morrido nas 24 horas antes de o corpo ser encontrado, mas foi "desmembrado noutro lugar"."Uma dúzia de investigadores criminais estão a trabalhar a tempo inteiro nesta investigação", revelou.