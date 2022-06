"Desconfinamos e podemos estar juntos": Marcelo Rebelo de Sousa "matou saudades" do São João no Porto

"Estou muito feliz", confessou o Presidente da República.

O Presidente da República juntou-se ao "desconfinamento" do São João e "matou saudades" da noite mais longa do ano no Porto, com `selfies´ e marteladas, após dois anos de interregno devido à pandemia.

"Estou muito feliz porque desconfinamos e podemos estar juntos, celebrar juntos. Há dois anos que esperávamos por isso", disse Marcelo Rebelo de Sousa perante os jornalistas, no final do fogo de artifício sobre o rio Douro, que começou à meia-noite.

"Filmei mais de metade, saiu muito bem, muito concentrado e forte e, pelas minhas contas, foram 13h40 minutos", comentou.