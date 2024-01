Desentendimento entre cliente e funcionária de supermercado faz quatro feridos em Braga

Incidente ocorreu por volta das 14h30 da tarde deste domingo.

Quatro pessoas ficaram feridas, este domingo à tarde, na sequência de um desentendimento entre uma cliente e uma funcionária de um supermercado, na Avenida da Liberdade, em Braga.

Segundo apurou o CM junto de fonte da PSP, na sequência do desentendimento a cliente do supermercado terá ameaçado e tentado agredir a funcionária. De acordo com a mesma fonte, o marido da funcionária deslocou-se ao local e acabou detido por resistência à PSP, quando terá tentado agredir a cliente.

No local estiveram os Bombeiros Sapadores de Braga e os Voluntários de Braga.

Ao CM fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Cávado adiantou que se registaram quatro feridos leves.