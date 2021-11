Desmantelada rede que roubava carros topo de gama no estrangeiro. Grupo queria vender peças em Portugal

Foram cumpridos sete mandados de busca domiciliária e 252 buscas não domiciliárias.

A GNR desmantelou esta terça-feira uma rede de furto de veículos de matrícula estrangeira, no Centro e Norte do País. Foi detido um homem de 69 anos e identificado mais cinco suspeitos com idades entre os 35 e os 56 anos.A investigação tinha sido iniciada em março e foi possível apurar a existência de um esquema com origem em França e na Suiça, onde eram furtados veículos de alta cilindrada para depois serem trazidos para Portugal, onde eram desmantelados para serem vendidos em peças ou com outras matrículas.Foram cumpridos sete mandados de busca domiciliária e 252 buscas não domiciliárias, como a oficinas e em locais onde os carros estavam parqueados. As buscas decorreram nos concelhos de São Pedro do Sul, Viseu, Mangualde, Sernancelhe, Vagos, Vila Nova de Famalicão, Celorico de Basto e Seia.A GNR procedeu ainda à apreensão de: 14 veículos de alta cilindrada, duas caçadeiras, 47 cartuchos, uma pistola de alarme, uma pressão de ar, dois bastões extensíveis, um gás pimenta, matrículas associadas a veículos furtados, documentos de identificação de veículos furtados, conjuntos de punção para viciação dos números de chassis, três máquinas de diagnóstico de veículos, três telemóveis, diverso material informático e oito catalisadores.