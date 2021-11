Pelo menos 12 bombeiros civis ficaram soterrados na madrugada deste domingo após o desmoronamento de uma gruta em Altinópolis, no estado brasileiro de São Paulo. A Polícia Militar confirmou também esta tarde nove mortes relacionadas com o desabamento. Uma pessoa foi resgatada com vida.





De acordo com o tenente coronel e coordenador regional da Defesa Civil, Rodrigo Quintino, vítimas mortais são duas mulheres e um homem, os outros ainda não foram identificados.A informação inicialmente avançada pelos bombeiros ao portal de notícias G1 dava conta de 15 operacionais. No entanto, o jornal brasileiro veio já confirmar que se tratam de 12 pessoas soterradas.O acidente ocorreu num local conhecido como Gruta Duas Bocas, localizado numa propriedade privada.

Os bombeiros soterrados fazem parte da empresa Real Life, com sede na cidade de Ribeirão Preto, na região de Altinópolis, especializada na formação de bombeiros civis, que normalmente actuam em empresas. Os bombeiros tinham ido para o local ao amanhecer para mais um treino prático, não tendo sido ainda apuradaa razão do desmoronamento do tecto.

Dezenas de bombeiros de toda a região foram enviados para a entrada da gruta para ajudar no resgate das vítimas. Mas o mau tempo e a dificuldade de acesso ao local exacto do desabamento tornava o resgate moroso e fazia crescer a cada minuto a apreensão pelo estado dos soterrados.

Atualização, região de Ribeirão Preto, Caverna Itambé, total de 26 pessoas participavam de um curso (bombeiro civil/integrantes da escola Real Life) dentro de uma caverna, aguardo informações do local. pic.twitter.com/W5ec3WdwfC — Corpo de Bombeiros PMESP (@BombeirosPMESP) October 31, 2021

De acordo com o tenente-coronel Rodrigo Quintino, da Polícia Militar, nem a corporação nem os bombeiros oficiais tinham sido avisados da realização do treino dos bombeiros civis naquele local.



As operações de resgate decorrem no local, com risco iminente de novo desmoronamento devido à chuva torrencial, colocando em risco a vida dos próprios soldados da paz, que só conseguiam atingir o local da tragédia a pé, sem máquinas ou equipamentos maiores, tendo de usar as próprias mãos para realizar os resgates.