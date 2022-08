Desmoronaram mais dois silos no porto de Beirute. É o segundo colapso numa semana

Restos dos silos maciços começaram a desmoronar-se esta semana.

Pelo menos dois silos no porto de Beirute, no Líbano, caíram esta quinta-feira, quando uma multidão se reunia no local para assinalar os dois anos da explosão que matou 218 pessoas.

Os restos dos silos maciços começaram a desmoronar-se esta semana, sendo este já o segundo colapso, avança a

Recorde-se que a 4 de agosto de 2020 ocorreu uma explosão no porto de Beirute, provocada por toneladas de nitrato armazenadas no local. Para além das mais de duas centenas de mortes, a explosão provocou sete mil feridos, deixando um rasto de destruição pela capital do Líbano.

Os silos foram construídos há 50 anos e têm 48 metros de altura.

Reuters.