Despiste de camião de transporte de tintas e vernizes condiciona trânsito na A17 em Vagos

O despiste de um camião de transporte de tintas e vernizes, ao início desta manhã de sexta-feira, está a condicionar o trânsito na A17, sentido Coimbra/Aveiro, na zona de Vagos.

O alerta foi dado, cerca das 07h00, para os bombeiros de Vagos, para um acidente rodoviário, ao quilómetro 101 da A17, na zona de Ouca.

Ao que oapurou, o camião galgou os separadores centrais e ficou imobilizado já na faixa de rodagem contrária.Não há registo de feridos. A GNR de Aveiro está no local e investiga as causas do acidente.