Despiste de camião em Amarante corta trânsito na A4 sentido Amarante-Porto

Um camião capotou, este sábado, após um despiste e fez um ferido, na A4, em Amarante. A A4 está está cortada ao trânsito no sentido Amarante/Porto e no sentido contrário uma das faixas de rodagem também se encontra cortada, uma vez que o veículo, que transportava fraldas, ocupou parte da via.O alerta foi dado às 5h30. A vítima trata-se do condutor do veículo pesado que ficou encarcerado durante duas horas.No local estão elementos da GNR. O ferido foi socorrido no local, tendo sido transportado para o hospital de Penafiel.