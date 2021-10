Despiste de camião na A28 em Vila do Conde faz três feridos

O trânsito ficou congestionado junto ao local do acidente.

Um despiste de um camião fez três feridos, na manhã desta sexta-feira, na A28, em Modivas, Vila do Conde. Duas das vítimas foram transportadas ao hospital de Pedro Hispano, em Matosinhos, com ferimentos ligeiros. A terceira foi apenas assistida no local.

O alerta foi dado às 08h16 para o sentido Norte-Sul, junto ao Outlet de Vila do Conde. O pesado de mercadorias ficou tombado fora da faixa de rodagem. O trânsito ficou congestionado junto ao local do despiste.

A GNR registou a ocorrência.