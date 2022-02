Despiste de carrinha faz um morto e um ferido no concelho de Elvas

Alerta foi dado às 23h13.

Um homem de 46 anos morreu e outro de 29 ficou ferido com gravidade na sequência do despiste de um veículo ligeiro de mercadorias, ocorrido, no sábado à noite, no concelho de Elvas (Portalegre), informou este domingo a GNR.





A fonte do Comando Territorial de Portalegre da GNR precisou que a vítima mortal era o condutor do veículo e o ferido grave o passageiro e que a viatura transportava canídeos, tendo alguns ficado feridos.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Portalegre indicou à agência Lusa que o acidente, cujo alerta foi dado às 23h13, ocorreu no troço da Estrada Nacional (EN) 243 que liga Santa Eulália, no concelho de Elvas, a Monforte.