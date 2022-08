Dois homens de 24 e 26 anos morrem em despiste contra muro em Santo Tirso

Vítimas ficaram encarceradas na viatura.

Dois homens, um com 24 e outro com 26 anos, morreram esta manha num despiste de um veículo ligeiro de mercadorias contra um muro na EN105, em Burgães, Santo Tirso. A circulação está interdita, segundo os Bombeiros Tirsenses.

O alerta para o acidente foi dado às 07h53. As duas vítimas ficaram encarceradas na viatura. No socorro estão os Bombeiros de Santo Tirso e Tirsenses, a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Hospital de S. João e a equipa de Suporte Imediato de Vida (SIV) de Santo Tirso.

A GNR está no local a desviar o trânsito e investigar as causas do despiste.