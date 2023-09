Despiste de carro faz dois mortos em Grândola. Um jovem ficou ferido

Acidente ocorreu na EN120 ao quilómetro 31, junto à entrada da aldeia de Santa Margarida da Serra.

Dois homens, de 69 e 63 anos, morreram e um jovem, de 20 anos, ficou ferido, na tarde deste sábado, após o despiste de um carro em Grândola. O jovem foi transportado para o Hospital do litoral Alentejano.O acidente ocorreu na EN120 ao quilómetro 31, junto à entrada da aldeia de Santa Margarida da Serra, sentido Grândola. O veículo embateu numa árvore após o despiste.O alerta foi dado às 14h31. No local estiveram 20 operacionais apoiados por sete veículos dos Bombeiros Voluntários de Grândola, a GNR, o INEM e a VMER.O helicóptero do INEM chegou a ser acionado, mas foi desmobilizado quando os óbitos foram declarados no local pelo médico da viatura médica de emergência e reanimação (VMER).