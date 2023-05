Casal gravemente ferido em despiste de carro na A4 em Amarante

Uma das vítimas ficou encarcerada na viatura.

Um despiste de um carro esta quarta-feira deixou um casal gravemente ferido e obrigou ao corte do trânsito na A4 em Amarante, sentido Porto-Amarante.Ao que oapurou o veículo em que seguia o casal despistou-se e colidiu violentamente contra o separador central e um poste. Uma das vítimas ficou encarcerada na viatura. Depois do casal ser estabilizado no local foi levado em estado grave para o Hospital Padre Américo, em Penafiel.No sentido contrário o trânsito foi realizado apenas numa faixa de rodagem e foi reaberto nos dois sentidos às 22h49.O alerta foi dado às 18h12. No local estiveram 25 elementos apoiados por 10 veículos dos Bombeiros Voluntários de Amarante e a GNR que investiga o caso.