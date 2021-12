Despiste e queda a ravina faz um morto e um ferido grave na Madeira

Acidente ocorreu na madruga desta segunda-feira.

As autoridades encontraram, esta segunda-feira, um carro que se despistou durante uma madrugada e caiu numa ravina em Santana, na Madeira, com duas pessoas no interior. Um dos ocupantes foi encontrado sem vida dentro do veículo.O outro ocupante, um homem, estava em estado grave, com hipotermia, e foi levado ao hospital.Durante toda a manhã as autoridades procuraram pela viatura.A operação é realizada pelos Bombeiros Voluntários de Santana e a PSP.