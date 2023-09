Despiste mata mulher e fere homem em Almeida

Ferido grave foi transportado para o hospital da cidade, de onde foi transferido de helicóptero para Coimbra.

O despiste de um carro seguido de capotamento matou uma mulher e deixou um homem ferido com gravidade, na Estrada Municipal que liga São Pedro de Rio Seco a Castelo Bom, no concelho de Almeida.

O alerta foi dado pelas 5h00 desta quinta-feira, dia 7 de setembro, mas o acidente pode ter acontecido horas antes. Quem deu o alerta foi um bombeiro, que realizava o transporte regular de um doente, com consulta marcada em Lisboa.

Quando os Bombeiros Voluntários de Almeida chegaram ao local encontraram as duas vítimas dentro do veículo, que ficou imobilizado na via. "A mulher estava em paragem cardiorrespiratória e mais tarde o médico da VMER confirmou o óbito. O homem apresentava ferimentos muito graves. Foi Transportado ao hospital da Guarda e dali evacuado de helicóptero para o Hospital de Coimbra", explicou ao Correio da Manhã o comandante Francisco Martins.

O Núcleo de Investigação Criminal em Acidentes de Viação da GNR da Guarda está a investigar as causas do acidente.