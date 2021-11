Despiste seguido de disparo acidental de arma de caça mata homem em Seia

Vítima tem 53 anos.

Um homem com 54 anos morreu esta quinta-feira em consequência do despiste de um veículo ligeiro "seguido de disparo acidental com arma de caça", em Seia, segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) da Guarda.

O alerta para o acidente, que ocorreu na Estrada Nacional 231, em Tourais, localidade do concelho de Seia, no distrito da Guarda, foi dado pelas 11h59.

Segundo a fonte do CDOS, tudo indica que se tratou "do despiste de um veículo ligeiro seguido de disparo acidental com arma de caça".