Despiste seguido de incêndio mata três pessoas na EN10 no Montijo

Acidente ocorreu pelas 7h42 e mobiliza 14 operacionais.

Três pessoas morreram na manhã deste sábado num despiste seguido de incêndio ao km 89 da EN10, em Canha, concelho do Montijo.

O acidente ocorreu pelas 7h42 e mobilizou 15 operacionais dos bombeiros, INEM e GNR, segundo o CDOS de Setúbal.





Após o despiste, o veículo embateu em árvores, tendo ultrapassado o rail de proteção. Incendiou-se de imediato.

Fonte da GNR disse à Lusa que ainda não foi possível apurar o sexo nem a idade das vítimas mortais, porque, devido ao incêndio, não se conseguiu aceder a documentos e os corpos encontravam-se carbonizados.

As causas do despiste vão ser investigadas pelo Núcleo de Investigação Criminal em Acidentes de Viação do Destacamento de Trânsito de Setúbal da GNR.