Destacamentos destacam-se nos cargos de guarda principal, primeiro-sargento e capitão.

A GNR encerrou um lar ilegal em Oliveira de Azeméis, no distrito de Aveiro, e deteve duas funcionárias suspeitas de maus-tratos a idosos, informou esta sexta-feira aquela força de segurança.

Em comunicado, a GNR esclareceu que as mulheres, de 28 e 61 anos, foram detidas na quarta-feira, no âmbito de uma investigação por maus-tratos a idosos que decorria desde janeiro de 2023.

De acordo com a investigação, as suspeitas que trabalhavam numa Estrutura Residencial para Pessoas Idosas (ERPI) a funcionar em situação ilegal "exerciam sobre as vítimas, violência física, verbal, emocional e psicológica, de forma reiterada".

Durante a ação, foi dado cumprimento a 18 mandados de busca, três domiciliárias e 15 em veículos, e ainda a dois mandados de detenção.

Além das detenções, foram constituídos arguidos três homens e duas mulheres, com idades entre os 28 e 70 anos, igualmente ligados à atividade de cuidador de pessoas idosas.

"No âmbito das diligências policiais, procedeu-se à retirada de 14 idosos, com idades compreendidas entre os 72 e os 92 anos, da residencial, tendo sido realojados em diversas estruturas de acolhimento", refere a mesma nota.

As detidas são presentes esta sexta-feira a primeiro interrogatório judicial no Tribunal Judicial de Santa Maria da Feira, desconhecendo-se até ao momento quais as medidas de coação aplicadas.

Esta ação foi acompanhada por magistrados judiciais e do Ministério Público, tendo ainda contado com o apoio médico do Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses e dos elementos do Instituto da Segurança Social.