Detenções da PSP caem a pique

Em cada sábado de dezembro, o Comando Metropolitano de Lisboa (Cometlis) efetuou cerca de 40 detenções. Um número semelhante a cada sexta-feira do mesmo mês, de acordo com os dados oficiais da PSP. Mas esta semana o número de detenções no maior comando policial do País caiu a pique. Na sexta-feira, dia 12 de janeiro, foram concretizadas nove detenções. No sábado, o número foi ainda mais baixo: quatro.Saiba mais no