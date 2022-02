Detida mulher que matou sobrinho de três anos à facada

Mulher de 29 anos terá matado a criança com vários golpes de faca na zona do tórax.

A Polícia angolana deteve uma mulher que terá matado o sobrinho, de três anos, com vários golpes de faca na zona do tórax, no município de Viana, província de Luanda, informaram hoje as autoridades policiais.

Segundo o porta-voz do comando provincial de Luanda da Polícia Nacional, Nestor Goubel, a mulher de 29 anos, sofre aparentemente de perturbações mentais e terá praticado a ação na ausência de familiares.





"A jovem que sofre problemas de perturbação mental aproveitou a ocasião em que os familiares estavam ausentes e fechou-se com a criança. Terá depois esfaqueado a criança várias vezes até a morte. Os vizinhos ainda tentaram intervir, mas já sem sucesso", referiu.

Nestor Goubel salientou que a acusada está detida e vai ser encaminhada para o Ministério Público.

No balanço sobre a situação de segurança pública no período entre quinta-feira e domingo da última semana, a polícia informa que deteve 234 cidadãos suspeitos de praticarem diversos crimes, tendo ainda procedido à apreensão de 16 armas de fogo, das quais 11 do tipo metralhadora AKM e cinco pistolas.

A polícia destaca também a detenção de um menor, de 15 anos, no município do Cazenga, bairro Malueca, rua da Pracinha, pela presumível autoria do crime de abuso sexual de uma criança de nove meses, sua prima, que ficou sob seus cuidados na ausência dos pais.

No período em referência, os serviços de emergência policial atenderam 491 solicitações de intervenção policial.