Detido em flagrante assaltante de loja de material de construção civil e decoração na Mealhada

Um homem, de 46 anos, foi detido, em flagrante, pela GNR da Mealhada, na madrugada desta quarta-feira, por ter furtado equipamento de uma loja de material de construção civil e decoração, no parque Europa, no valor de 1500 euros.O detido é, também, suspeito de ter cometido outros quatro assaltos nas últimas duas semanas.A detenção ocorreu cerca das 02h00, no estabelecimento, localizado na Malaposta do Carqueijo. A autoridade apreendeu, também, o carro do suspeito, cerca de 20 de peças em cimento e barro e de decoração no valor de 1500 euros.O detido vai ser presente a um tribunal de instrução criminal.