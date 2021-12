Detido em Paris suspeito da morte do jornalista saudita Khashoggi no consulado em Istambul

Trata-se de Khalid Alotaibi, de 33 anos, que foi apanhado quando se preparava para embarcar num voo que saía do Aeroporto Charles de Gaulle

As autoridades francesas confirmaram que foi detido em Paris um homem suspeito de estar envolvido no ataque organizado para matar o jornalista saudita Jamal Khashoggi, ocorrido em 2018, quando o repórter e ativista estava refugiado no colsulado, em Istambul.Segundo a France Press, trata-se de Khalid Alotaibi, de 33 anos, que foi apanhado pela polícia quando se preparava para embarcar num voo que saía do Aeroporto Charles de Gaulle, com destino a Riade.O suspeito será presente a juiz na quarta-feira.O mandado de detenção foi emitido por um tribunal turco, onde já decorre o julgamento ao caso, com 30 suspeitos já identificados até ao momento.