Detido grupo por tráfico de droga junto a escolas e furtos com arma de fogo em Odivelas

PSP cumpriu ainda nove mandados de busca, no âmbito da "Operação SPOT".

Seis homens foram detidos pela Polícia de Segurança Pública (PSP) de Lisboa no passado dia 4 de novembro por tráfico de estupefacientes e roubos, com uso de arma de fogo. O grupo tem idades compreendidas entre os 21 e os 23, atuava na zona de Odivelas e estava sinalizado pelas autoridades há sete meses.Para além das detenções, a PSP cumpriu nove mandados de busca, no âmbito da "Operação SPOT" no concelho de Odivelas.Foi ainda apreendido um revólver, estupefacientes e ainda diversos "tipos de objetos que permitem a consolidação de prova contra os agora detidos", informa a PSP em comunicado.Os suspeitos tornaram-se numa ameaça ao sentimento de segurança da população de Odivelas e Póvoa de Santo Adrião onde praticavam tráfico de droga, especialmente em locais com grande circulação de pessoas inclusive junto a escolas.Dois dos detidos foram presentes a interrogatório judicial no Tribunal Judicial da Comarca e ficaram esta segunda-feira em prisão preventiva.A PSP caracteriza o grupo agora desmantelado como sendo uma "ameaça do sentimento de segurança da população existente na área".