Detido homem com faca em missa do Papa Francisco

Homem de 43 anos travado à entrada do estádio de Nicósia onde Francisco celebrava missa. Polícia acredita que arma era de uso pessoal.

A polícia de Chipre deteve esta sexta-feira um homem com uma faca que tentava entrar no estádio de Nicósia, na capital cipriota, onde o Papa Francisco celebrava missa. O homem, de 43 anos, foi levado para interrogatório, mas a polícia disse acreditar que a faca era de uso pessoal e que não estaria relacionada com a presença de Francisco. O homem foi travado durante a revista para entrar no estádio GSP, onde joga o APOEL, o Omonia, o Olympiakos Nicósia e a seleção.