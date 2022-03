Detido homem por tráfico de droga em Odemira

Autoridades apreenderam materiais usados para tráfico de droga e uma arma branca.

Um homem, de 40 anos, foi detido pela GNR por tráfico de droga no concelho de Odemira, em Beja.

De acordo com um comunicado da Guarda Nacional Republicana (GNR), as autoridades intercetaram a viatura do suspeito no âmbito de uma fiscalização rodoviária de prevenção e combate à criminalidade. Durante a abordagem da GNR, o homem apresentou um "comportamento suspeito", o que levou os militares a realizar uma ação de busca ao interior do veículo.

A ação resultou na apreensão de artigos utilizados para o tráfico de droga, bem como uma arma branca, comprimidos compostos por uma mistura de metanfetaminas e cafeína, conhecidos como "YABA", dinheiro e, ainda, sacos blister.

O detido foi presente a tribunal tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva.