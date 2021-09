Detido homem que matou namorada à facada em frente aos dois filhos

Crime ocorreu em São João do Estoril, Cascais.

Uma mulher, de 40 anos, foi esfaqueada pelo namorado, à frente dos 2 filhos com quem residia, em São João do Estoril, Cascais.O crime foi pelas 22h30 de sexta-feira.A mulher foi internada no Hospital de Santa Maria, Lisboa, onde morreu esta segunda-feira.Os dois filhos fugiram, mas a PSP localizou-os.O homicida foi detido esta terça-feira.