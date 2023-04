Detido homem suspeito de aliciar e abusar de sobrinha e colega de escola em Évora

Suspeito vivia na mesma casa que a sobrinha.

A Polícia Judiciária (PJ) deteve um homem, de 51 anos, por suspeitas de ter aliciado e abusado sexualmente de uma sobrinha e de uma colega de escola, na zona de Évora, revelou hoje fonte policial.

Em comunicado, a PJ indicou ter detido um suspeito de abuso sexual de crianças, abusos sexuais de menores dependentes agravado, pornografia de menores agravado e aliciamento de menores para fins sexuais.

Os alegados crimes praticados na Comarca de Évora, segundo a PJ, foram cometidos contra duas meninas, de 13 e 14 anos.

Contactada pela Lusa, uma fonte da Polícia Judiciária precisou que o homem detido é tio de uma das meninas, com quem coabitava.

No comunicado, a PJ adiantou que as meninas são colegas de escola e uma delas tem uma relação de familiaridade e coabitação com o suspeito.

De acordo com o comunicado da Polícia Judiciária, os alegados crimes ocorreram durante os últimos dois meses.

Inicialmente, o suspeito fez "abordagens através das redes sociais, com conversas sexualizadas e partilha de fotografias pornográficas, encetando, mais tarde, os contactos físicos", assinalou.

O homem foi detido por elementos da Unidade Local de Investigação Criminal (ULIC) de Évora da PJ em cumprimento de mandado de detenção emitido pela 2.ª Secção do Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) do Ministério Público de Évora.

Presente primeiro interrogatório judicial, foi-lhe aplicada a medida de coação mais gravosa, a prisão preventiva.