Detido jovem que esfaqueou jogador do Lavrense à porta de discoteca no Porto

João Freire está internado nos Cuidados Intensivos em estado crítico.

A Polícia Judiciária (PJ) deteve um jovem de 24 anos suspeito de ter esfaqueado João Freire, jogador do Lavrense, na madrugada de domingo, à saída de uma discoteca no Porto.



Segundo a PJ, os dois jovens integravam um grupo de seis pessoas que se juntou para comprar o acesso a uma área reservada da discoteca Via Rápida, segundo apurou o CM, dividindo entre todos a despesa. Na origem das agressões, indica a PJ, esteve uma discordância sobre o valor cobrado pelo jogador do Lavrense.

João Freire ficou ferido com gravidade e deu entrada pelo próprio pé no hospital da Póvoa de Varzim, mas acabou por ser induzido em coma, transferido para o hospital de São João, no Porto, e operado de urgência. Encontra-se nos cuidados intensivos em estado crítico.

O jovem detido, suspeito da prática do crime de homicídio qualificado na forma tentada, é empresário em nome individual e não tem antecedentes criminais. O suspeito vai





ser presente à autoridade judiciária competente para primeiro interrogatório judicial e aplicação das medidas de coação.