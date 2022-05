Detido o homem que agrediu Dave Chappelle durante espetáculo em Los Angeles

O homem que agrediu o comediante Dave

Chappelle no palco, durante um espetáculo da Netflix, em Hollywood Bowl, Los Angeles, nos Estados Unidos da América, foi detido na quarta-feira, segundo a polícia de Los Angeles.Isaiah Lee, de 23 anos, terá apontado uma arma falsa que projeta uma faca no momento do "disparo", de acordo com a polícia.

No momento da agressão, o homem foi rapidamente intercetado por seguranças, acabando por necessitar de assistência médica.As imagens partilhadas nas redes sociais mostram o momento do ataque.Segundo a Sky News, o comediante disse no final do seu espetáculo que o homem "era transexual". Contudo, esta não foi a primeira vez que Dave Chappelle se envolveu em polémicas com a comunidade transexual, tendo sido criticado no passado ano, num especial lançado na plataforma Netflix.