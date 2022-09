Detido o último suspeito dos esfaqueamentos em massa no Canadá

No domingo, as autoridades já tinham encontrado o cadáver de Damien Sanderson.

O último suspeito da série de esfaqueamentos em vários locais de Saskatoon, no Canadá, que mataram 10 pessoas, foi detido esta quarta-feira pela polícia canadiana.



"Myles Sanderson foi localizado e levado sob custódia policial perto de Rosthern, SK, aproximadamente às 15h30 de hoje. Não há mais risco para a segurança pública relacionado a esta investigação", disse a polícia em comunicado, citado pela Reuters.

Centenas de polícias fizeram uma intensa caça aos suspeitos, os irmãos Myles e Damien Sanderson, que tinham fugido das cenas de crime. Ambos tinham sido descritos como "armados e perigosos".



No domingo, as autoridades já tinham encontrado o cadáver de Damien Sanderson e tinham a lertado que o segundo suspeito, Myles Sanderson, ainda estava em fuga e podia estar ferido.



No total, o ataque levado a cabo pelos irmãos, de 30 e 31 anos, matou dez pessoas e feriu pelo menos 19. Para já não há registos de crianças feridas.



De acordo com as investigações preliminares, algumas das pessoas foram esfaqueadas intencionalmente, enquanto outras foram agredidas de forma aleatória, e, para já, as motivações dos agressores não são conhecidas.



O ataque já é considerado um dos mais mortíferos da história do Canadá.

O alerta e as operações de busca estenderam-se às vizinhas províncias de Manitoba e Alberta, uma vasta região com metade do tamanho da Europa.