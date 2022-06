Detido segundo suspeito do desaparecimento de jornalista britânico na Amazónia

Foi visto a perseguir a lancha em que seguiam Dom e Bruno pelo Rio Itaquari, pouco antes de os dois terem desaparecido.

A Polícia Federal brasileira prendeu um segundo suspeito do envolvimento no desaparecimento do jornalista inglês Dom Philips e do guia brasileiro Bruno Araújo Pereira, desaparecidos no passado dia 5 de junho numa região remota da Amazónia depois de colherem depoimentos de indígenas que denunciaram a atuação de grupos de invasores armados nas suas terras. Bruno relatou dias antes do desaparecimento estar com a vida em risco, pois tinha recebido ameaças de morte por parte de invasores da floresta na região do Vale do Javari, onde ele e o jornalista britânico desapareceram.

O homem detido é Oseney Costa Oliveira, irmão do primeiro detido, Amarildo Costa Oliveira, visto por testemunhas a perseguir no seu barco, a lancha em que seguiam Dom e Bruno pelo Rio Itaquari, pouco antes de os dois terem desaparecido. Uma testemunha-chave, que está a ser protegida pelas autoridades, contou ter encontrado Oseney a remar com dificuldade a bordo de um pequeno barco de madeira e que, a pedido do agora suspeito, o ajudou a chegar até à lancha de Amarildo, parada mais adiante.





A testemunha contou ter encontrado Oseney e Amarildo na região onde Dom e Bruno desapareceram, mas a essa hora ainda não se sabia desse desaparecimento. O facto de Oseney estar num pequeno barco de madeira, bem menor do que a lancha do irmão, parece indiciar que ele usou a embarcação para entrar num dos muitos igarapés, pequenos braços do rio, que existem na região e entram na mata.

No domingo, muito perto do local onde a testemunha disse ter encontrado Oseney e Amarildo, mergulhadores alertados por indígenas descobriram pertences de Dom e de Bruno. Entre eles, roupas, calçados, uma mochila com computador portátil e documentos.