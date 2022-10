Detido suspeito de matar pelo menos cinco pessoas em tiroteio nos EUA

Entre as vítimas mortais está um polícia.

Pelo menos cinco pessoas, entre elas um agente da polícia, morreram na sequência de tiroteio, em Raleigh, no estado da Carolina do Norte, nos Estados Unidos, esta quinta-feira. O suspeito de ter matado as cinco pessoas já foi detido, de acordo com as autoridades locais.Segundo as autoridades norte-americanas, citadas pela ABC 11 News, há dois feridos e um deles também é agente da polícia, mas o seu estado de saúde ainda não é conhecido. As vítimas foram levadas para o hospital.Os primeiros tiros soaram ao final da tarde (noite em Lisboa), num percurso pedestre da cidade de quase 500 mil habitantes, a capital da Carolina do Norte.