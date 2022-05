Detido suspeito de tentar matar quatro jovens com carro a alta velocidade perto de discoteca em Coimbra

Homem de 31 anos, já com antecedentes criminais, ficou em prisão preventiva.

A Polícia Judiciária (PJ) anunciou a detenção de um homem de 31 anos, suspeito de quatro crimes de homicídio na forma tentada. O detido, segundo a PJ, terá tentado atropelar mortalmente quatro jovens após um desentendimento junto a uma discoteca em Coimbra. O caso ocorreu na madrugada do dia 1 de dezembro de 2021.

De acordo com as autoridades, após o desentendimento, o suspeito, "inconformado, entrou no seu automóvel e mediante manobra de marcha-atrás, deliberadamente investiu, a grande velocidade, sobre os ofendidos, atropelando-os, com muita violência". Um dos quatro jovens abalroados ficou ferido e foi levado ao hospital.

O agora detido já tinha antecedentes criminais e, presente a primeiro interrogatório judicial, ficou em prisão preventiva.