Detidos dois altos funcionários russos por suspeitas de espionagem

Rússia pagou aos suspeitos entre 2 mil e 15 mil rublos por tarefa, dependendo do nível de sigilo e da importância da informação.

A Ucrânia deteve um alto funcionário no Secretariado do Gabinete de Ministros e um chefe de departamento na Câmara de Comércio e Indústria suspeitos de fazerem parte de uma alegada rede de espionagem russo.De acordo com o Serviço de Segurança da Ucrânia (SBU), citado pela Reuters, foi realizada uma "operação especial em várias fases" para neutralizar a alegada rede de espionagem."Estes funcionários transmitiam várias informações de inteligência ao inimigo, desde o estado da nossa capacidade de defesa até aos acordos na fronteira estatal e dados pessoais dos agentes da lei ucranianos", salientou a SBU.A SBU revelou que a Rússia pagou aos suspeitos entre 2 mil e 15 mil rublos por tarefa, dependendo do nível de sigilo e da importância da informação. Um deles admitiu que tinha recebido um total de 33 mil rublos pelas suas atividades, e o outro disse que tinha recebido 27 mil rublos.Um dos indivíduos, que tinha o nome de código "Kireev", disse que tinha colaborado desde 2016 e o segundo desde 2019.