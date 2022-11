Detidos dois homens suspeitos de vender droga perto de carrinha de reabilitação de toxicodependentes nos Açores

PSP avançou com uma operação policial após surgirem noticias que indicavam que se estava a realizar tráfico de droga naquele local.

A Polícia de Segurança Pública (PSP) deteve, em flagrante, dois homens suspeitos de tráfico de droga, que vendiam os estupefacientes perto de uma carrinha que tratava toxicodependentes, em Lagoa, nos Açores.De acordo com o comunicado da PSP, começaram a surgir várias noticias que indicavam que se estava a realizar tráfico de droga, através de venda direta ao consumidor, num local onde, diariamente, se deslocava uma carrinha "afeta ao serviço de reabilitação e tratamento de toxicodependentes, da associação ARRISCA". A PSP avançou então com uma operação policial.Os detidos tiravam partido da concentração de indivíduos que se encontravam em fase de tratamento de dependências e que se deslocavam todos os dias àquele local para tomarem metadona. Os homens aliciavam os toxicodependentes através de doses individuais de heroína e outras drogas.Os detidos foram apanhados em flagrante e a PSP realizou buscas, tendo sido apreendidas 136 doses individuais de heroína, 180 euros em numerário, 140 doses de uma substância sintética e outros utensílios que indicavam e aumentavam as suspeitas da prática do crime de tráfico.Os homens, de 25 e 34 anos, foram presentes a interrogatório judicial, no Tribunal de Ponta Delgada, estando agora sujeitos a apresentações obrigatórias perante as autoridades, bem como a proibição de contactarem com indivíduos com dependência de droga.