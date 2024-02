Filhos adotivos de 13 e 15 anos confessam ter matado a mãe catequista em Espanha

Dois menores, de 13 e 15 anos, foram detidos e confessaram ter matado a mãe, na quarta-feira, em Castro-Urdiales, na província de Cantábria, Espanha, relatou a imprensa espanhola. O irmão mais velho terá atingido a mãe com facadas no pescoço.

Os jovens fingiram ter sido vítimas de uma tentativa de sequestro, que teria acabado com a morte da progenitora, a catequista Silvia López, de 48 anos. Os rapazes, adotados e originários de um país do Leste Europeu, telefonaram à avó, na madrugada desta quinta-feira, a contar esta versão dos factos, enquanto o pai se encontrava a trabalhar no turno da noite numa empresa metalúrgica do País Basco.

O corpo da mulher foi encontrado na noite de quarta-feira, no banco traseiro do próprio carro, que se encontrava encostado à parede da garagem de casa. Tinha uma mordaça, a cabeça coberta com um saco de lixo e apresentava vários ferimentos. No momento em que o corpo foi encontrado, o paradeiro dos filhos era desconhecido.A polícia, desde cedo, suspeitou dos menores, tendo mobilizado meios para os localizar. Os dois acabaram detidos num parque. Um deles ainda tentou esconder-se na vegetação. Quando a polícia chegou ao local, os menores acabaram por confessar o crime.Segundo a investigação, o irmão mais velho terá agredido fatalmente a mãe com facadas no pescoço.A polícia afastou logo a possibilidade de se tratar de um crime de género, uma vez que o companheiro da vítima se encontrava a trabalhar.O detido de 13 anos é considerado inimputável e foi entregue à Proteção de Menores.