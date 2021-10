Provocações nas redes sociais originaram rixa que levou à morte de jovem no metro de Lisboa

Vítima teria agredido os amigos dos agressores que residiam no Casal da Mira, o que terá motivado o ajuste de contas.

O recurso ao sistema de videovigilância interno do Metropolitano de Lisboa foi fundamental para que a Polícia Judiciária (PJ) conseguisse prender três suspeitos da morte à facada de Rafael Vaz Lopes, o jovem de 19 anos morto na quarta-feira à tarde, no Metro das Laranjeiras, em Lisboa.

Segundo o comunicado da PJ, os três jovens têm idades compreendidas entre os 18 e 19 anos de idade, do bairro do Casal da Mira, na Amadora. Rafael Lopes residia na Cova da Moura, situada no mesmo concelho.





O homicídio terá tido origem em guerras antigas de luta de bairros. Ao que oapurou a vítima teria agredido os amigos dos agressores que residiam no Casal da Mira, o que terá motivado o ajuste de contas.

O telemóvel de Rafael Lopes também foi roubado, desconhecendo-se para já se tenha sido recuperado durante as buscas domiciliárias realizadas para consumar as detenções.

Os detidos estão fortemente indiciados pela prática de um crime de homicídio qualificado, roubo e detenção de arma proibida.



Segundo apurou o CM existe ainda um quarto homicida em fuga que terá regressado ao local e roubado o telemóvel da vítima. Falta ainda recuperar a arma do crime.



Os arguidos serão presentes, esta sexta-feira, a primeiro interrogatório judicial, no Tribunal de Instrução de Lisboa, visando a aplicação de medidas de coação.