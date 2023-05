Detidos dois suspeitos pela morte de casal em Baleizão

Corpos dos idosos, de nacionalidade alemã, foram encontrados em avançado estado de decomposição em casa. Estavam incontactáveis há um mês.

Um homem e uma mulher, de 54 e 37 anos respetivamente, foram detidos pelo homicídio do casal de idosos em Baleizão, Beja. A informação é apresentada pela Polícia Judiciária em comunicado.

Esta quarta-feira, os corpos das vítimas foram encontrados em avançado estado de decomposição na casa onde moravam na Quinta do Paraíso, na freguesia do Baleizão. O filho do casal, de nacionalidade alemã, não conseguia contactar os pais há mais de um mês e ficou preocupado. Contactou a Embaixada Alemã em Portugal que emitiu posteriormente o alerta.

Os crimes terão ocorrido no passado mês de abril. As vítimas mortas à paulada.

O Correio da Manhã sabe que os agressores viveram com os idosos durante uma semana, antes das agressões fatais. Alegaram que não tinham onde morar e pediram para viver no anexo da casa em troca de comida. O móbil para os crimes terá sido um desentendimento entre o grupo.

Os assassinos, que fugiram após o crime, fugiram. Foram encontrados esta madrugada em Aljustrel, onde já tinham alugado casa.

Os detidos serão presentes ao Tribunal de Beja esta sexta-feira para o primeiro interrogatório judicial e aplicação de medidas de coação adequadas.